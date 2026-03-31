El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la noche de este martes un frente frío de lento desplazamiento afectará la región con lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, en el marco de una alerta naranja vigente.

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Según el organismo, las tormentas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de manera aislada.

En cuanto a los valores de lluvia acumulada, se estiman entre 70 y 100 mm, pudiendo ser superados de forma puntual en algunos sectores.

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Ante este escenario, se recomienda evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido.

En caso de emergencias, las autoridades indicaron comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

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