Dos días después del calibrado ataque israelí contra distintos objetivos militares iraníes, la República Islámica bajó el tono belicista y prometió una “respuesta apropiada” a la ofensiva israelí, aunque aclaró que el país no quiere entrar en guerra.

“No buscamos la guerra, pero defenderemos nuestra nación”, declaró el presidente Masoud Pezeshkian, en una reunión del Consejo de Ministros. Sin embargo, prometió: “Daremos una respuesta apropiada a la agresión del régimen sionista”.

También el líder supremo, Ali Jamenei, máxima autoridad política y religiosa del país, se mostró más moderado en su discurso. En un encuentro con familiares de los cuatro soldados muertos en el bombardeo israelí, alertó que sería un error restar importancia al ataque y les concedió la responsabilidad de determinar la manera de responder a las autoridades del país.

“Las autoridades deben decidir la manera de demostrar la fuerza y la voluntad de la nación iraní al régimen sionista (Israel) y se debe hacer lo mejor para esta nación”, indicó Jamenei, citado por la agencia de noticias estatal IRNA. “Ellos (los israelíes) están cometiendo un error de cálculo respecto a Irán. No conocen a Irán y a los jóvenes iraníes. No conocen a la nación de Irán. Aún no han podido comprender correctamente el poder, la capacidad, la iniciativa y la determinación del pueblo de Irán. Debemos de hacerles comprender eso”, añadió el líder religioso.

El presidente iraní sobre cuál será la respuesta al ataque

Pezeshkian responsabilizó por las crecientes tensiones regionales a la “agresión” de Israel y al apoyo de Estados Unidos a ese país, que Teherán no reconoce. ”Si continúan las agresiones del régimen sionista y sus crímenes, las tensiones aumentarán”, afirmó.

Además, el presidente iraní dijo que Estados Unidos prometió “poner fin a la guerra si mostrábamos moderación, pero no cumplió su promesa”.

En esa línea, Irán acusó a Estados Unidos de ser cómplice de Israel en el ataque a las bases militares del país. “Los estadounidenses proporcionaron un corredor a la fuerza aérea israelí, y el equipo de defensa que les enviaron con anticipación se considera una especie de participación en las operaciones recientes”, denunció hoy el canciller iraní, Abbas Araghchi.

Según el Ejército iraní, cazas israelíes utilizaron el espacio aéreo al servicio de Estados Unidos en Irak para lanzar ataques con misiles aire-tierra de largo alcance contra Irán. Sin embargo, las autoridades estadounidenses aseguraron que Washington no estuvo involucrado directamente en el ataque y que realizó intensos esfuerzos diplomáticos para que la respuesta de Israel fuera proporcional y evitara objetivos nucleares o petroleros.

Además, Araghchi pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que organice una reunión urgente para condenar los recientes bombardeos israelíes contra la República Islámica de Irán. El ministro envió una carta al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo exigiendo “una reunión urgente del Consejo de Seguridad para adoptar una postura decisiva y condenar esta agresión”, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

