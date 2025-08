La noticia de la recuperación del nieto 140 fue confirmada por Abuelas de Plaza de Mayo y tuvo un fuerte impacto en Mar del Plata, donde vive Adriana Metz Romero, militante de la filial local y hermana del hombre de 48 años que recuperó su identidad. “Es una alegría compartida”, aseguró en conferencia de prensa este lunes.

Ads

“Desde ese sábado que conocí la noticia, soy una sonrisa”, dijo su hermana Adriana Metz. Recordemos que Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de la identidad del nieto número 140, el segundo caso confirmado en lo que va del año. Se trata de un hombre de 48 años, hijo de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, que fue criado como hijo único y que recientemente decidió someterse a los análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Puede interesarte

“El día después de todo esto, estoy estrenando mi primera semana oficial de hermana. Es una alegría que es mía, de la familia, de Abuelas, pero sobre todo es una alegría compartida”, expresó Adriana conmovida tras la confirmación. La noticia no llegó por teléfono, sino personalmente: fue Manuel Goncalves, referente de la CONADI, quien viajó hasta Mar de Cobo para darle la noticia. “Me enteré el sábado a las 3 de la tarde, y desde entonces soy esto: una sonrisa”, contó.

Ads

El primer encuentro entre los hermanos fue virtual, a través de una videollamada de WhatsApp. “Él me contó que había sido criado como hijo único, que no tenía familia. Entonces yo le dije ‘¿y acá estoy?’. Y me respondió: ‘Sí, ya sé, boluda. Vos sí sos mi familia’. Esa soltura con la que me habló me relajó y me alegró también. Nos reímos, fue todo muy natural”, relató Adriana.

El lunes siguiente se vieron cara a cara en Capital Federal y compartieron una larga charla. “Él pidió hablar conmigo, quiso conocerme. Hablamos de muchas cosas. Fue muy fuerte y muy lindo. Cada caso es distinto. Algunos nietos sospechan que no son hijos biológicos, pero no dan el paso. Otros, como él, ante la posibilidad de ser hijos de desaparecidos, buscan una herramienta de prueba como el Banco Genético y se acercan. Y lo resolvió de una manera bárbara”.

Ads

La restitución del nieto 140 no solo es una nueva victoria de Abuelas de Plaza de Mayo, también es una historia de reencuentro, de verdad y de construcción colectiva. “Siempre decimos que cada restitución es una fiesta. Pero también es reparación, es verdad. Y es amor. Porque cada nieto que se encuentra, no solo se encuentra con su identidad, también con una historia que lo abraza”, cerró Adriana Metz, con la emoción a flor de piel y la convicción intacta.