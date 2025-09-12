El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 12 de septiembre comenzará con bancos de niebla en la ciudad, lo que podría reducir la visibilidad en las primeras horas del día.

La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 15°C, en una jornada que se mantendrá fresca.

No se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones es del 0% durante todo el día.

El cielo irá variando: niebla matinal, algo nublado por la tarde y parcialmente nublado hacia la noche.

En cuanto al viento, soplará desde el sector este y noreste, con intensidades entre 7 y 22 km/h, sin registrar ráfagas significativas.

En resumen, será un viernes sin lluvias, con temperaturas frescas y viento leve a moderado, aunque con atención a la niebla matinal.

