Nicole Neumann estrena este lunes su streaming “Solo con Niki” junto a Gegé Neumann y Juan Otero
Nicole Neumann anunció el lanzamiento de Solo con Niki, su nuevo programa de streaming que comenzará este lunes y se emitirá de lunes a viernes entre las 16 y las 18 a través del canal de YouTube de Solo Deportes Oficial.
El ciclo contará con la participación de Gegé Neumann, hermana de la modelo, y Juan Otero, quienes formarán parte del panel del programa. Según adelantaron en la promoción del ciclo, la propuesta incluirá charlas distendidas, confesiones y debates sin filtro cuando se enciendan las cámaras.
En el anuncio también se dejó abierta una incógnita: todavía falta confirmar quién será la cuarta integrante que completará el panel del programa.
