Nicolás Pino, Presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), charló con CNN Radio, en el último día de la exposición La Rural Palermo: "Año tras año la gente se maravilla con La Rural".

"Acá se hizo un trabajo importante en función de mostrar la mejor genética del mundo en estas pistas", destacó Pino en CNN Campo, con Martín Melo, y sobre las refacciones que se le hicieron al predio.

A su vez, el dirigente rural habló de la importancia de los delegados zonales: "Son el alma máter de este gran equipo a nivel gremial y los que cubren en todas formas el gremialismo rural en todo el país. Somos más de 300 delegados distribuidos por toda la Argentina".

Además resaltó el trabajo que están realizando en materia de sustentabilidad. Y se refirió al cambio cultural, que mencionó en su discurso: "Hablamos de una apertura, que debe ser una entidad a puertas abiertas. Por ejemplo, fue muy importante lo que logramos con el primer encuentro interreligioso, que sin dudas fue uno de los actos más importantes".

Y declaró, en base al contenido político y a los mensajes, en pleno año electoral: "En los discursos uno no puede explayarse en diferentes temas, sino marcar muchas situaciones. Uno de los mensajes es que la Nación debe trabajar en coordinación con la provincia, porque las cosas no se solucionan sentados desde un sillón en Capital. Hay que mirar a largo plazo y está claro por cuál camino no hay que ir más".

En cuanto a su foto con el Ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, contó: "No hay que detenerse en esas pequeñeces y frivolidades, con tanto problemas a encarar y solucionar. La foto importante de ese día fue que los cinco candidatos con más chances estuvieron en La Rural, para hablarles al campo sobre lo que harán si les toca mandar".

De cara al futuro, Pino concluyó: "Pensemos que las acciones y el gobierno toma hacia adelante no son gratis. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y dar una vuelta más de rosca y debemos estar encima de las personas que toman las decisiones".