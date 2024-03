Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), charló en CNN Radio, al cumplirse una semana de transición tras la victoria electoral de Javier Milei: "Estamos tranquilos que desde La Rural el presidente Milei tiene clarísimo el rol del campo, el potencial del sector y que no se puede seguir en cómo venimos trabajando en los últimos años".

En CNN Campo, Pino abogó por quitarle al sector "ese abrazo que ahoga y no deja trabajar bien", en relación a la intervención del Estado. También afirmó que los cambios generan expectativas y que gran parte de los productores agropecuarios acompañaron la candidatura del líder liberal.

"Estamos esperando que el presidente termine de conformar sus equipos, Agricultura depende mucho del futuro Ministro de Economía. Y veremos de avanzar en pedidos de reunión", adelantó el dirigente.

Respecto a las medidas que pide el sector, Pino remarcó: "El tipo de cambio es fundamental, que podamos comprar y vender nuestro producido e insumos con un mismo dólar. Venimos de una macroeconomía golpeada y toqueada desde distintos lugares y hay muchas cosas que se pueden hacer fácilmente. Pero después hay que tener paciencia y templanza para momentos que no van a ser fáciles". Y estableció que la unidad dentro de toda el área está funcionando "en forma perfecta".

Por último, Pino habló de la polémica que se generó por un tweet que publicó: "Al mensaje no le cambiaría ninguna palabra porque es lo que pienso. Lo he dicho en los discursos de Palermo y muchas veces; y me da pena que se interprete como que cierto grupo de la política se apropian de palabras y si mencionás alguna te ligan a ese sector. Acá no se le hizo un guiño a nadie y tuve que salir a aclararlo".

"La intención era otra y me acuerdo mucho, cuando se ganó el mundial, seis millones de argentinos en la calle esperando a la selección y no hubo ningún desmán. Entonces los argentinos podemos convivir perfectamente", concluyó el representante agropecuario.