Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, dijo en CNN Radio que el nuevo "dólar soja" es una “medida recaudatoria”.

En diálogo con María Laura Santillán sostuvo que la iniciativa no beneficia al campo: “La realidad es que esta medida que toma el gobierno es recaudatoria, no es para el campo. Si fuese así sería de otro tipo, no ésta”.

En este, recordó que el sector “está trabajando con un 50% menos de lo que vale el producto”.

Por lo pronto, nueve entidades rurales advirtieron que “es un trampa” porque si bien se puede beneficiar algún productor, hay todo un mercado que depende de la soja, como los que producen alimentos balanceado, por mencionar alguno, a los que les complica la situación. “Estamos preocupados”, reconoció Pino en La Mañana de CNN.

Además, añadió que para quienes alquilan los terrenos, “estos vaivenes hacen que tengamos que negociar con los dueños”, agregó.

“Acá lo importante es entender que con este tipo de cambio nefasto todos los productores estamos perdiendo competitividad contra nuestros vecinos también, entonces se nos va complicando el futuro de la actividad”, precisó.

“Ganaderos, lecheros, hay todo otro enorme sector productivo del campo al que le complica la situación”, lamentó.

"El nuevo dólar soja es una necesidad evidente que tiene el gobierno de recaudar y como siempre apuntan al sector más competitivo de Argentina, que es el campo, y a una arista de productores que son los sojeros, que siempre está a tiro para solucionar cualquier apuro que tenga el país", cuestionó por último.