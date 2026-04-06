Nico Occhiato participó de una entrevista en el ciclo “Aprender de Grandes”, donde reflexionó sobre el crecimiento del streaming en Argentina y el impacto de plataformas como Luzu TV. Durante la charla, el conductor y empresario destacó el modelo de programación en vivo y remarcó que se trata de un fenómeno único.

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“No existe a nivel mundial”, afirmó al referirse al formato que combina contenido en vivo con una fuerte conexión con la audiencia a través de YouTube.

Occhiato, fundador de Luzu TV, explicó que el canal nació hace poco más de cinco años desde su propia casa y que hoy logró expandirse al punto de llenar estadios en distintos países de Latinoamérica, consolidándose como uno de los proyectos más influyentes del streaming local.

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Además, en la entrevista abordó el modelo de negocio, el vínculo con el público y cómo fue aprendiendo en el camino, en un contexto donde los nuevos medios pisan cada vez más fuerte frente a la televisión tradicional.

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