Nicolás Maduro, detenido a comienzos de enero en un operativo de fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladado a Estados Unidos, se declaró “no culpable” de todas las acusaciones en su contra, al igual que su esposa, Cilia Flores, también imputada en el expediente.

Ads

Durante esta nueva audiencia, uno de los puntos centrales gira en torno a la estrategia de la defensa, que busca la anulación del proceso. Los abogados del exmandatario sostienen que el gobierno estadounidense bloqueó el acceso a fondos necesarios para pagar su representación legal, lo que vulnera su derecho constitucional a elegir defensa. En ese sentido, el equipo legal argumentó que las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impiden utilizar recursos del Estado venezolano para cubrir honorarios, situación que podría obligar a Maduro a aceptar defensores públicos, algo que rechaza.

Por su parte, la fiscalía estadounidense se opone a desestimar la causa y sostiene que existen pruebas suficientes para avanzar hacia el juicio. Además, solicitó restringir el acceso a parte del material probatorio para evitar que llegue a otros acusados que permanecen prófugos, ante el riesgo de represalias contra testigos.

Ads

El expediente incluye cargos por conspiración narcoterrorista, tráfico de cocaína y posesión de armas, en una causa que también involucra a otros exfuncionarios venezolanos y que se enmarca en las acusaciones sobre la presunta existencia de redes de narcotráfico vinculadas al poder político.

Mientras tanto, el juez federal Alvin Hellerstein deberá resolver en las próximas semanas sobre los planteos de la defensa, en una instancia considerada clave para definir el rumbo del proceso. El eventual juicio podría comenzar recién dentro de uno o dos años debido a la complejidad del caso.

Ads

La causa contra Maduro avanza en un escenario marcado por tensiones políticas, cuestionamientos legales y una fuerte repercusión internacional, en lo que ya se perfila como uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años.