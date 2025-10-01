Este miércoles por la mañana, la agrupación Prestadores Unidos, junto a personas con discapacidad, familias, instituciones y trabajadores del transporte, se manifestaron frente al Municipio de General Pueyrredon en rechazo al decreto 681/2025, que frenó la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Ads

La concentración comenzó a las 11 en las puertas del Palacio Municipal y contó con la presencia del diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, quien se sumó al reclamo y apuntó contra el Gobierno nacional por la suspensión de la norma.

“El nomenclador lleva congelado un año y con lo que hoy se paga los prestadores no pueden subsistir. Las personas con discapacidad necesitan terapias y acompañamiento, y es fundamental que se garantice el pago justo. La situación es crítica y requiere una respuesta urgente”, señaló Del Caño en diálogo con El Marplatense.

Ads

El legislador también cuestionó el argumento oficial sobre la falta de recursos: “Es falso lo que dice el Gobierno de que no hay plata. Ya se demostró que para los especuladores amigos de Caputo hay fondos, para las cerealeras a las que se les dio una quita de retenciones por tres días también. Con esos recursos se podría haber financiado la ley de emergencia”.

Puede interesarte

Las organizaciones convocantes advirtieron que, de no revertirse el decreto, continuarán las medidas de visibilización en distintos puntos de la Provincia.

Ads