Nicolás Cabré visitó el atelier del diseñador Daniel Casalnovo, quien se encargará de diseñarle el traje para su casamiento. Además, el modisto confeccionará los trajes de los cinco caballeros de honor y del padrino.

El actor ya se probó el traje y en diálogo con Visionshow Daniel no quiso revelar que gamas de colores usará. Por otro lado, trascendió que la boda se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025 en la exclusiva Estancia Bosque Alegre, ubicada a unos 45 minutos de Córdoba. El predio, un verdadero “cuento de hadas” colonial—con más de 7.000 hectáreas, bosques centenarios y una casona del siglo XVIII—fue elegido por su combinación de naturaleza, historia y privacidad.

La propuesta es íntima y prolongada: tanto los novios como los invitados más cercanos deberán hospedarse tres días completos en la estancia, que dispone de apenas 35 plazas. Las reglas del lugar son estrictas: no se permite llevar vino propio ni contratar proveedores externos como sonidistas o decoradores.

Toda la producción estará a cargo del staff interno de la estancia. El costo por invitado también refleja el nivel de exclusividad: el cubierto parte desde los USD 98 por persona con un menú que incluye bife de chorizo gourmet al Malbec.

Cabré y Pardo optaron por un menú tipo cocktail, cuyo valor asciende a USD 100 más IVA por invitado. Además, se incluirán servicios premium, ambientaciones temáticas y shows privados. Cabe destacar que la pareja no aceptó canjes; todo será costeado de forma privada. Aunque no se publicó la lista completa de invitados, se espera la presencia de celebridades del espectáculo nacional. Asimismo, se confirmó la participación especial de Rufina Cabré, la hija de Nicolás con la China Suárez, quien tendrá un rol destacado en la ceremonia.

