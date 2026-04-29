El canal presentó la primera promo oficial en sus redes sociales, donde comenzó a palpitarse el regreso del histórico formato musical que buscará formar una nueva banda femenina.

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Junto al lanzamiento, el actor compartió un emotivo mensaje en sus redes y expresó su felicidad por este nuevo desafío profesional. “Me siento profundamente honrado y agradecido por esta oportunidad. Ser el conductor de PopStars es una felicidad y un desafío que me entusiasma muchísimo”, escribió.

Además, Nico celebró su vuelta al canal y destacó al equipo detrás del proyecto. “Feliz de volver a Telefe, y de hacerlo de la mano de Gustavo Yankelevich y todo el equipo de RGB, que siempre van por más”, señaló.

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Sobre lo que se viene, adelantó: “Vamos en busca de la nueva banda femenina. Verán un programa que tendrá mucha pasión, emoción y que mostrará que trabajando mucho, los sueños se pueden hacer realidad”.

De esta manera, Telefe apuesta fuerte al regreso de una marca recordada por el público y suma a Nico Vázquez al frente de una de las apuestas más importantes de su pantalla para este 2026.

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VIDEO: https://www.instagram.com/p/DXs5QS5DhW1/