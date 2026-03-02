La programación de lunes a viernes comenzará bien temprano, a las 6.50, con Luzu te activa. A las 7 seguirá FM Luzu con Cris Vanadía. Desde las 8 irá Antes que nadie con Diego Leuco y a las 10 volverá el clásico Nadie Dice Nada con Nico Occhiato y su equipo hasta las 12.30.

En el mediodía se suma una de las novedades más comentadas: El Show del Verano, con Marley y Florencia Peña, de 12.30 a 13.30. Luego continuará Patria y Familia hasta las 15.30 y más tarde llegará Se fue larga, de 15.30 a 17.30.

En la franja de la tarde volverá FM Luzu en su edición atardecer de 17.30 a 18.30. Además, los lunes y miércoles se emitirá La Novela de 18.30 a 20, mientras que los jueves habrá un programa especial en vivo con Los No Talentos.

Con esta grilla, Luzu TV apuesta a sostener el crecimiento que tuvo en los últimos años dentro del streaming argentino, combinando programas en vivo con contenido disponible a demanda y reforzando la presencia de figuras que ya son parte del sello del canal.

