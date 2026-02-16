Nicki Nicole, Lali, Luck Ra, Yami Safdie y Wanda Nara dijeron presente en la “casita” de Bad Bunny
La última noche de Bad Bunny en Buenos Aires tuvo invitados de lujo. En la ya conocida “casita” del artista, el espacio especial que el cantante arma en sus shows para recibir a figuras destacadas, estuvieron Nicki Nicole, Lali, Luck Ra, Yami Safdie y Wanda Nara.
Las imágenes del encuentro comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente generaron repercusión entre los fanáticos. En las fotos se los pudo ver disfrutando del recital desde un sector privilegiado, compartiendo el show y el clima festivo del cierre de la serie de presentaciones de Benito en el país.
El paso del puertorriqueño por el estadio de River Plate no solo convocó a miles de personas en el campo y las tribunas, sino que también reunió a varias figuras del espectáculo argentino en uno de los espacios más exclusivos del evento.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión