Las imágenes del encuentro comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente generaron repercusión entre los fanáticos. En las fotos se los pudo ver disfrutando del recital desde un sector privilegiado, compartiendo el show y el clima festivo del cierre de la serie de presentaciones de Benito en el país.

El paso del puertorriqueño por el estadio de River Plate no solo convocó a miles de personas en el campo y las tribunas, sino que también reunió a varias figuras del espectáculo argentino en uno de los espacios más exclusivos del evento.





