La superestrella del rap Nicki Minaj se vio envuelta en un incidente con las autoridades de Ámsterdam el sábado, después de que se encontraran presuntas drogas en su equipaje durante una escala en el aeropuerto de la ciudad holandesa.

Según informes de medios locales y publicaciones de la propia Minaj en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), las autoridades aeroportuarias intentaron detener a la rapera de 41 años por supuesta posesión de drogas.

En un video en vivo compartido en Instagram, se puede escuchar a un oficial indicando que querían detener a la nominada al Grammy por “portar drogas”, acusación que la artista de 41 años negó rotundamente.

“No voy a entrar ahí. Necesito la presencia de un abogado”, argumentó la intérprete de éxitos como “Barbie World” mientras se encontraba, aparentemente, en el aeropuerto.

Después de algunas protestas, el video mostró a Nicki Minaj ingresando en un vehículo policial, aunque expresó su preocupación por llegar a tiempo para su próximo concierto programado para esa misma noche en Manchester, Inglaterra, como parte de su gira mundial Pink Friday 2.

Un oficial le aseguró que intentarían llevarla lo antes posible, dejando en duda si realmente fue detenida en una comisaría policial.

Posteriormente, Minaj publicó en X: “Ahora dicen que han encontrado hierba y que otro grupo de personas tiene que venir aquí para pesar los pre-rolls (cigarrillos de marihuana prearmados). Tengan en cuenta que tomaron mis bolsas sin consentimiento. Mi seguridad ya les ha avisado que esos porros le pertenecen. Ah, y el piloto quiere que quite mi publicación de Instagram”.

En otra publicación, la rapera afirmó: “Ahora dicen que tengo que ir 5 minutos lejos para hacer una declaración sobre mi seguridad en la comisaría de policía”.

Un video compartido en Instagram el sábado por la mañana parecía capturar las afirmaciones anteriores de Minaj. En el video, un oficial le informó que todo su equipaje debía ser registrado.

“¿No es eso lo que planeaban hacer desde el principio? ¿Por qué no lo registraron antes de subirlo al avión?”, cuestionó la rapera.

El oficial explicó que habían realizado una “revisión rápida al azar”, pero ahora querían hacer una búsqueda completa, alegando que la rapera había filmado a uno de los agentes y que este “no creía que no tuviera más drogas con ella de lo que decía”.

Minaj se defendió diciendo: “No, él me preguntó si tenía algo más en esos bolsos y le dije que no. Y le pregunté: ‘¿Dónde están mis bolsas?’ Tomaron mis bolsas y las subieron al avión antes de que pudiera saber qué bolsas están en el avión”.

En otra publicación en X, la artista acusó a su antiguo equipo de intentar impedir que llegara a su próximo concierto para que se escribieran “historias negativas” sobre ella, calificando la situación como producto de “la envidia, que es una enfermedad”.

Hasta el momento, ni los representantes de Minaj ni las autoridades de Ámsterdam han emitido comentarios oficiales sobre el incidente. En los Países Bajos, es legal portar hasta 5 gramos de cannabis, pero no está claro si a la cantante se le acusa de poseer otro tipo de drogas.

El incidente ocurrió en medio de la gira mundial Pink Friday 2, que continuará con actuaciones programadas en las próximas semanas en varias ciudades europeas y norteamericanas.

Nicki Minaj, cuyo nombre real es Onika Tanya Maraj-Petty, es una aclamada rapera, cantante, compositora y actriz trinitaria-estadounidense, reconocida por su estilo único y letras provocativas en éxitos como “Super Bass”, “Starships” y “Anaconda”. A lo largo de su vida, ha mantenido relaciones significativas, incluyendo su matrimonio con Kenneth Petty en 2019 y su maternidad desde finales de 2020.

Fuente: Infobae.