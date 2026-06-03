Organizaciones feministas, sociales, sindicales y de derechos humanos volverán a movilizarse este miércoles 3 de junio en Mar del Plata al cumplirse diez años de la primera marcha de Ni Una Menos, una fecha que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina.

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La concentración está prevista para las 17 horas en la intersección de avenida Luro e Hipólito Yrigoyen. Allí se leerá un documento consensuado por las organizaciones participantes y luego comenzará una marcha que recorrerá Luro, Santiago del Estero y Rivadavia, para regresar finalmente al punto de partida frente al Palacio Municipal.

En declaraciones a El Marplatense, Laura Hochberg, integrante de la Multisectorial de la Mujer, recordó que la jornada conmemora “un nuevo aniversario del primer femicidio producido en 2015, por el cual surge el Ni Una Menos”, y señaló que la movilización buscará volver a poner en agenda una problemática que continúa afectando a mujeres y diversidades en todo el país.

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La referente también expresó su preocupación por los recientes casos de femicidio que conmocionaron a la sociedad. “Tanto los femicidios de Agostina como los de Dulce, de Misiones, se suman a otros casos que provocan una profunda bronca e indignación frente al crecimiento de la violencia machista”, afirmó.

Además, Hochberg vinculó esta situación con el contexto político nacional y sostuvo que “la violencia se agrava por la política de odio del Gobierno”. En esa línea, remarcó que “entendemos que el Estado es responsable” y llamó a la ciudadanía a acompañar la convocatoria.

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Bajo las consignas históricas de “Ni Una Menos” y “Vivas nos queremos”, la jornada también incluirá reclamos vinculados a las políticas públicas destinadas a la prevención y el abordaje de las violencias por motivos de género. Entre las consignas difundidas por las organizaciones convocantes figuran además “Milei es violencia”, “El Estado es responsable” y “Fuera Milei”.

“Invitamos a todas las familias de Mar del Plata que se sumen a ayudarnos a visibilizar este verdadero flagelo”, concluyó Hochberg en diálogo con El Marplatense.

La movilización buscará renovar el reclamo por mayores herramientas de protección, asistencia y prevención frente a una problemática que, a una década de la primera marcha, continúa siendo una de las principales demandas del movimiento de mujeres y diversidades.