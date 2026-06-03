En el marco de una nueva jornada del colectivo Ni Una Menos, se llevó a cabo hoy una movilización en Mar del Plata, con concentración en Luro e Yrigoyen, donde organizaciones y vecinos realizaron una marcha y lectura de un documento con fuertes críticas al Gobierno nacional, al ámbito judicial y a la gestión local.

Ads

Durante la actividad, se expuso un documento en el que se cuestionó el rumbo de las políticas públicas en materia de género. En ese sentido, se afirmó: “Un presidente que expresa su violencia en cada mensaje, en cada entrevista, en cada discurso en forma iracunda, tiene el descaro de decir que ‘la violencia de género no existe’”.

Además, denunciaron el desmantelamiento de programas como la Línea 144 y el Programa Acompañar, al sostener que “Milei es la expresión más acabada de la violencia patriarcal, por eso decimos nuevamente ‘Milei es la violencia-Fuera Milei’”.

Ads

La concentración contó con integrantes de diversas organizaciones y autoconvocados.

En otro tramo, las organizaciones rechazaron iniciativas legislativas vinculadas a sancionar las “falsas denuncias” y remarcaron: “Los números dicen que las mujeres no mienten, que las falsas denuncias no existen en las estadísticas, que sí existen en las estadísticas femicidios, abusos sexuales e intentos de femicidios”.

También advirtieron que “este proyecto pretende amedrentar y silenciar a quienes sufren violencia, además de garantizar la impunidad de quienes la ejercen”.

Ads

El documento incluyó además cuestionamientos a nivel local, donde se apuntó contra el intendente Agustín Neme por la falta de políticas sostenidas en el área. “Venden en las redes una supuesta descentralización de la Dirección de Políticas de Género que no es tal... es la política del Excel, números que mienten, realidades que se ocultan”, señalaron.

Durante el acto se leyó un duro comunicado contra la Nación y la Municipalidad.

Asimismo, remarcaron que en los últimos once años se registraron 55 femicidios en la ciudad y criticaron la no renovación de la ordenanza de emergencia en violencia por motivos de género.

Finalmente, las organizaciones exigieron una reforma profunda del sistema judicial con perspectiva de género. “El Poder Judicial no está siendo un refugio, sino un escenario de revictimización constante”, afirmaron, y reclamaron “una reforma judicial real, presencial, de actualización constante, obligatoria y vinculante”.

Ads