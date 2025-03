​La creciente presencia de personas sin hogar en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha generado una situación de tensión entre AENA, el Ayuntamiento de Madrid y diversos sindicatos, entre los que destaca el Sindicato Alternativa Sindical AENA/Enaire (ASAE). Según el mismo, se estima que alrededor de medio millar de individuos pernoctan diariamente en las terminales del aeropuerto, una cifra que ha aumentado significativamente en los últimos años.​

Hace una década, el número de personas sin hogar que utilizaban el aeropuerto como refugio nocturno era de aproximadamente 40. Sin embargo, en la actualidad, esa cifra se ha multiplicado por diez, alcanzando las 500 personas. Este incremento ha sido atribuido a diversos factores, incluyendo la crisis económica y la falta de recursos habitacionales adecuados en la capital.

Denuncias de sindicatos y trabajadores

El sindicato Alternativa Sindical AENA/Enaire (ASAE) ha expresado su preocupación por la situación, destacando que la presencia de personas sin hogar en el aeropuerto “genera muchos problemas” tanto para los trabajadores como para las instalaciones.

Según ASAE, esta situación supone un riesgo para los empleados de AENA y de las empresas concesionarias, quienes a diario reciben “amenazas e insultos”. Además, se ha observado un deterioro de las instalaciones, especialmente en los aseos, y una afectación negativa en la imagen del aeropuerto.

AENA, la entidad gestora del aeropuerto, ha reconocido la problemática y ha manifestado su disposición a colaborar con las administraciones públicas para encontrar una solución adecuada. En declaraciones a Infobae España, AENA ha insistido en que “los aeropuertos son infraestructuras diseñadas y gestionadas para su función, no para habitar en ellas”. Además, ha convocado al Grupo de Trabajo conformado por representantes de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid y otras autoridades competentes para abordar la situación.

Según el Ayuntamiento de Madrid, AENA había organizado una reunión con los representantes y autoridades para informales de que “habían tomado una decisión”. En ella, según recogen varios medios, se decidió limitar el acceso y proceder al desalojo de estas personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, a raíz de estas noticias, el gestor aeroportuario ha salido a desmentir dicha información, según ha recogido EFE.

Respuesta del Ayuntamiento de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya habría ofrecido “toda la colaboración” al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para solucionar la situación de las personas sin hogar que viven allí. El Ayuntamiento ha recordado que el Samur Social y el equipo de trabajo de calle ya se encuentran en el aeropuerto dando cobertura a estas personas.

Por su parte, el delegado del ayuntamiento ha dado una rueda de prensa para informar de los acuerdos y últimos progresos acerca de esta cuestión. Según Fernández, el Ayuntamiento de Madrid “quiere formar parte de la solución”, “pero que no se trata de una competencia municipal”.

De esta manera, la competencia de esta infraestructura pertenece a “AENA y al Ministerio de Transportes”, según ha señalado, y la responsabilidad de “todas las personas que allí viven corresponde a todas las administraciones públicas”.

Entre el medio millar de personas sin hogar, se encuentran personas solicitantes de asilo, “cuya responsabilidad corresponde única y exclusivamente al Gobierno de España, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, ha reivindicado Fernández.

Ahora mismo, los equipos de calle del consistorio ya están trabajando en el aeropuerto, ha asegurado el delegado. “Estamos hablando de personas y tenemos que dar una respuesta responsable todas las administraciones públicas implicadas”, ha insistido el delegado.

“En el día de ayer no hubo una reunión de seguimiento, sino que se convocó al ayuntamiento para decir que se había tomado una decisión”, por parte de AENA, ha expresado Fernández. “El Ayuntamiento de Madrid sigue trabajando, queremos dar una respuesta porque estamos hablando de personas con problemas”, ha recalcado. “Nuestra estrategia se llama ‘Dignitas’, y así queremos tratar a las personas que no tienen recursos”, ha añadido.

Por último, Fernández ha anunciado que la red para pedir ayuda “está colapsada”. “No tenemos plazas libres porque no drenan esas plazas por parte del Ministerio del Interior y el Ministerio de Emigraciones”, ha explicado. Solo una persona cada tres días puede optar a una plaza.

Las dudas de ASAE

El sindicato Alternativa Sindical AENA/Enaire (ASAE) ha expresado su escepticismo ante la postura de AENA y la falta de soluciones concretas. “¿No les va a desalojar? ¿Seguro? ¿Y qué van a hacer para solventar esto?” “Por razones que se desconocen se han desdicho de esta orden”, señala ASEA en conversaciones con este diario. “Es una situación ridícula”, denuncian.

En el día de hoy, AENA ha enviado al personal de atención al cliente un correo al que ha tenido acceso Infobae España que pone literalmente: “Desde hoy 6 de marzo, en Metro T2 y T4 y en Cercanías Renfe T4, desde las 18:00 horas hasta el horario de cierre de Metro y Cercanías, será obligatorio mostrar la documentación necesaria para el acceso al aeropuerto. Del mismo modo, en las puertas 24 horas se controlará el acceso desde las 23:00 hasta las 05:00 horas, para que solo puedan acceder las personas con la documentación necesaria”.

Para el sindicato, “una medida de este tipo no vale para nada, ya que las personas que viven en Barajas no siempre se mueven del aeropuerto”. Además, han señalado que estas acciones podrían afectar a personas que van a recoger a familiares. “Un desalojo como el que dice el Ayuntamiento que pretende AENA no conduce a nada porque estas personas se irán al parking, como y pasó en pandemia, o podrán volver a lo largo del día”, destacan desde el sindicato.

Asimismo, las autoridades locales han destacado la complejidad de la situación, señalando que en el aeropuerto confluyen múltiples realidades y perfiles, incluyendo personas en situación de calle vinculadas a la ciudad de Madrid y solicitantes de protección internacional recién llegados a la capital a la espera de acceder al sistema estatal de protección internacional, cuya competencia es estatal.

Por otro lado, para las personas sin hogar que utilizan el aeropuerto como refugio, la vida en Barajas implica desafíos diarios, desde la dificultad por mantener su propio aseo hasta la búsqueda de alimentos entre los cubos de basura o la limosna de los pasajeros. Además, las normas del aeropuerto no facilitan su estancia: hasta las 11 de la noche no se pueden ir a dormir y deben despertarse a las cinco de la mañana. ​

Sin soluciones a la vista

A pesar de las diferencias, tanto AENA como el Ayuntamiento de Madrid han manifestado su intención de trabajar conjuntamente para resolver esta situación. El delegado José Fernández ha insistido en la necesidad de abordar esta problemática desde una perspectiva social, subrayando que las personas en situación de calle requieren atención especializada y soluciones habitacionales adecuadas.

Por su parte, AENA ha reiterado su compromiso de “colaborar con las administraciones públicas” para encontrar una solución que respete los derechos de todas las partes involucradas, con el objetivo de garantizar un entorno seguro y adecuado en las instalaciones aeroportuarias.

Fuente: Infobae.