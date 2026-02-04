Messi homenajeó a Maradona con una camiseta de Newell's @FCBarcelona_es

En Rosario y para todos los hinchas del fútbol hay una ilusión que vuelve a tomar fuerza y que, aunque todavía parece lejana, ya empezó a caminar.

La posibilidad fue reconocida por Juan Manuel Medina, vicepresidente primero de la institución, quien confirmó que el club comenzó a proyectar un plan integral pensando en el retorno del capitán de la Selección Argentina. Si bien dejó en claro que no existen negociaciones concretas, sí aseguró que el tema forma parte de una estrategia institucional a largo plazo.

Medina explicó que la idea no depende únicamente del deseo del club, sino que involucra un contexto mucho más amplio. Según expresó, un eventual regreso de Messi requeriría el acompañamiento de distintos actores del fútbol argentino, además de condiciones estructurales que permitan sostener un proyecto deportivo de alto nivel.

Un crecimiento institucional como punto de partida

Dentro de la planificación que analiza la dirigencia, uno de los pilares centrales es el fortalecimiento del club en materia de infraestructura y competitividad deportiva. En Newell’s entienden que, para seducir a un futbolista, el desafío pasa por construir un escenario acorde a su dimensión futbolística y simbólica.

El proyecto comenzó a tomar forma durante 2024, en paralelo al armado del espacio político UNEN Newell’s Old Boys. Tras imponerse en las elecciones presidenciales de diciembre de 2025, con Ignacio Boero al frente del club, la idea de trabajar para el regreso del rosarino quedó instalada como uno de los grandes anhelos de la nueva conducción.

Sin embargo, desde la dirigencia insisten en manejar el tema con cautela. Reconocen que el deseo existe, pero también remarcan que su concreción dependerá de varias cuestiones, tanto deportivas como económicas y personales. Un sueño que también entusiasma desde lo deportivo

El anhelo de ver a Messi con la camiseta leprosa no solo recorre los pasillos dirigenciales, sino que también encuentra eco en el cuerpo técnico actual. Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes destacaron públicamente el valor emocional que tendría un regreso del astro rosarino al club donde dio sus primeros pasos.

Mientras tanto, la realidad marca que Messi mantiene contrato con Inter Miami hasta 2028. El propio jugador ha manifestado en distintas oportunidades su comodidad y felicidad en Estados Unidos, aunque jamás ocultó el vínculo sentimental que lo une con Newell’s y con Rosario al que siempre señaló como su lugar de pertenencia.

Por ahora, el regreso es apenas una ilusión en construcción pero el simple hecho de imaginar a Messi otra vez en el Coloso ya alcanza para encender la esperanza de miles de hinchas.



