“Nos ponemos un objetivo y tratamos de cumplirlo, ese es el esfuerzo nuestro”. Así, Néstor Zabala, propietario de Neumáticos Zabala, contó que es el método de trabajo de la empresa, que está cumpliendo 25 años y que tiene novedades como una sucursal recientemente inaugurada en Constitución al 5600.

A Zabala no le gusta la idea de “apostar” por Mar del Plata, ya que para él “van a apostar los que van al casino”. Según comentó en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, “nosotros no apostamos a nada, lo que hacemos es tratar de trabajar” agregó a la vez que reconoció no tener una clave en especial: “Sé que el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio son importantes”.

Para el empresario la mayor complicación en estos 25 años ha sido tener que convivir con los vaivenes del país. “No tenemos que dejar de observar que nuestro hermoso país ha tenido muchos períodos cíclicos hacia arriba y hacia abajo. Tenés que acostumbrarte a toda esa dinámica que tiene la economía argentina, tratando de hacer las cosas lo más prolijo posible”, expresó.

Puede interesarte

Unos de los valores que destacan los clientes de Neumáticos Zabala es la atención dedicada de sus empleados. El empresario remarcó que “Michelin, el mejor neumático del mundo, es la marca de la que nosotros somos representantes. Ellos nos instruyen de tal manera para llegar a lo más importante que tenemos, que es el consumidor, y darle la seguridad que ellos necesitan. Y lo transmitimos a viva voz constantemente”.

Recientemente Neumáticos Zabala inauguró una sucursal en avenida Constitución al 5600, nuevo espacio que persigue una de las ideas de la empresa: “siempre estar en los lugares estratégicos de Mar del Plata, donde el marplatense tenga facilidades de tener los mismos servicios y la misma atención en todos los puntos de Mar del Plata”.

“Por eso -destacó el empresario- estamos en las principales avenidas. En Constitución si bien teníamos una, nos parecía pequeña, y sin dejarla de lado armamos esta sucursal, que es la más grande, en un lugar que abarca cuatro o cinco barrios de Mar del Plata”.