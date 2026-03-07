Netflix confirmó que el remake de La familia Ingalls se estrenará el 9 de julio de 2026 en su catálogo. La nueva producción retoma la historia basada en los libros autobiográficos de Laura Ingalls Wilder y buscará acercar el relato a una nueva generación de espectadores.

Ads

Junto con el anuncio, la plataforma también compartió la primera imagen oficial de la serie, en la que se ve a Laura, Mary y Carrie corriendo junto a la carreta de su padre, Charles Ingalls, una escena que remite al espíritu de la producción original que marcó a varias generaciones.

En esta nueva adaptación, el actor australiano Luke Bracey interpretará a Charles Ingalls, mientras que Crosby Fitzgerald dará vida a Caroline Ingalls. La joven Alice Halsey será la encargada de ponerse en la piel de Laura, la protagonista de la historia.

Ads

La serie fue filmada en Winnipeg, Canadá, y contará con una mirada renovada sobre la vida de la familia pionera en el oeste estadounidense durante el siglo XIX.

La historia ya había sido llevada a la televisión en la recordada serie emitida entre 1974 y 1983, que se convirtió en un clásico de la pantalla chica y sigue siendo retransmitida en distintos países.

Ads

Puede interesarte



