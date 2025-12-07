Benjamin Netanyahu confirmó que Israel está “muy cerca” de entrar en la segunda etapa del acuerdo de alto el fuego en Gaza, una instancia que, según admitió, será igual o más difícil que la inicial. El anuncio llega casi dos meses después de que la tregua pusiera fin a las hostilidades desatadas tras el ataque de Hamas en octubre de 2023.

Con el cese del fuego supervisado por Estados Unidos, el movimiento islamista entregó a todos los rehenes vivos bajo su control y restituyó los cuerpos de casi todas las víctimas, a excepción del israelí Ran Gvili. El cumplimiento de este punto abrió la puerta a un proceso que ahora busca reconfigurar el escenario político y de seguridad en Gaza.

La segunda fase prevé tres pilares: el desarme progresivo de Hamas, la conformación de una autoridad transitoria con capacidad administrativa y el despliegue de una fuerza internacional encargada de estabilizar el territorio. Netanyahu sostuvo que los preparativos están avanzados y que los próximos pasos se definirán con apoyo de Washington.

El primer ministro viajará a finales de diciembre a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump. Según su oficina, la agenda incluye “oportunidades de paz” y el diseño del esquema regional que debería surgir tras la implementación completa del alto el fuego. La Casa Blanca ya cursó la invitación formal durante una llamada telefónica.

La tensión diplomática también estuvo presente en la visita del canciller alemán Friedrich Merz, quien llegó por primera vez a Israel desde su asunción en mayo. Merz buscó recomponer vínculos tras los cortocircuitos generados por la guerra y reiteró, desde Yad Vashem, que la seguridad de Israel es “una responsabilidad histórica” para Alemania.

Mientras continúan las conversaciones internacionales, el gobierno israelí reconoce que la etapa que viene implicará enormes desafíos operativos y políticos. La redefinición del poder interno en Gaza, el rol de actores externos y el equilibrio regional dependerán de una negociación que recién comienza y que promete ser tan sensible como decisiva.

Fuente: TN