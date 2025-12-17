Agustín Neme, El nuevo intendente interino de General Pueyrredon, se refirió al incendio ocurrido durante la madrugada en un geriátrico ubicado en Jujuy y 11 de Septiembre, donde tres adultos mayores fallecieron y una mujer permanece internada en el HIGA con estado reservado.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Neme informó que el siniestro se desató cerca de las 3 de la mañana y que se activó de inmediato el protocolo de emergencias vigente desde 2019, dispuesto por el intendente Guillermo Montenegro. En el establecimiento se encontraban 38 personas mayores al momento del incendio.

Anoche vivimos una tragedia en la ciudad al incendiarse un geriátrico ubicado en Jujuy y 11 de septiembre.

A las 3 de la mañana se activó el protocolo de emergencias que, por orden de Guillermo Montenegro, tenemos desde 2019.

El geriátrico albergaba a 38 personas mayores. Como… pic.twitter.com/JSV2NxP5G7 — Agustin Neme (@agustin_neme) December 17, 2025

El jefe comunal remarcó que el operativo se extendió durante varias horas y contó con la participación de Bomberos, Cruz Roja, Policía, SAME, Defensa Civil, Inspección General, las secretarías de Seguridad y Desarrollo Social, además de la Oficina de Atención a la Víctima, que brindó contención a los familiares.

Asimismo, destacó el accionar de 15 efectivos policiales que ingresaron al geriátrico para asistir en las tareas de rescate, quienes resultaron intoxicados por monóxido de carbono. Uno de ellos continúa internado. “Quiero expresar mi más profunda valoración a todos los que ponen en riesgo su propia vida para cuidar y salvar la de otros”, expresó.

Durante la madrugada, tres residentes fueron retirados por sus familiares, mientras que el resto fue trasladado a distintos geriátricos, en el marco del dispositivo de emergencia desplegado por el Municipio.

