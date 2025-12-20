El intendente Agustín Neme se reunió hoy con el secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto, con el objetivo de fortalecer la articulación entre el Municipio y el Gobierno nacional, supervisar el funcionamiento del Plan 90/10 y definir acciones para las fuerzas federales en materia de prevención y control en las calles de la ciudad.

“Vinimos a ponernos a disposición y a seguir trabajando articuladamente”, señaló Ferlauto tras el encuentro.

“La idea es seguir con la interacción entre el Municipio y el Ministerio de Seguridad, para profundizar la supervisión del funcionamiento del Plan 90/10 y también definir acciones para las fuerzas federales con relación a las tareas de prevención y control que llevan adelante en las calles de la ciudad para cuidar a los vecinos”, agregó.

El funcionario recordó además que conoce de cerca la realidad local, ya que durante cuatro años fue secretario de Seguridad de General Pueyrredon durante la gestión de Guillermo Montenegro.

Luego de la reunión, Neme acompañó a Ferlauto en una recorrida por la zona de Plaza Rocha, donde dialogaron con fuerzas federales y se interiorizaron sobre la hoja de ruta de los distintos operativos que se desarrollan diariamente en el distrito.

El Plan 90/10, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, concentra la intervención del Estado en el 10% de los municipios del país, territorios que reúnen el 70% de la población nacional y el 90% de los homicidios intencionales. La iniciativa se basa en estrategias coordinadas de prevención, control del delito y fortalecimiento institucional.