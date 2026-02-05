El intendente Agustín Neme publicó en sus redes sociales y mensaje como respuesta al hábeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria contra el accionar de la Patrulla Municipal. “En realidad, no es contra mí, es contra los marplatenses a quienes la Patrulla Municipal protege”, dijo tras asegurar que la denuncia constituye un ataque directo a las políticas de seguridad implementadas por el municipio.

“El día de hoy fuimos denunciados por la Comisión Provincial por la Memoria puntualmente por el accionar que desarrollamos con nuestra Patrulla Municipal para proteger a los vecinos”, comenzó el jefe comunal y recordó: “Hace algunos meses, esto ya pasó contra Montenegro y ahora lo hacen conmigo”.

Neme sostuvo que la presentación judicial no apunta contra su figura personal, sino contra los ciudadanos: “Nos están denunciando por cuidar a los vecinos de los violentos extorsionadores que amenazan y se adueñan del espacio público”.

El intendente también cuestionó el rol y el financiamiento del organismo provincial. “Estamos hablando de un organismo provincial, financiado con los impuestos de todos los bonaerenses. El dinero que la Provincia destina para financiarlos debería dedicarse a reforzar la Seguridad y arreglar IOMA”, expresó. En esa línea, agregó: “Los empleados estatales no pueden destinar el tiempo, recursos y dinero público a perseguirnos a quienes estamos del lado del vecino”.

En su discurso, Neme vinculó la situación con antecedentes de tomas de tierras y conflictos sociales. “Igual que Grabois, cuando intentó tomar 140 hectáreas en la primera línea del mar en El Marquesado, piensan que lo público es de ellos. Tomaron, expropiaron, persiguieron y se apropiaron del Estado durante años”, sostuvo.

Además, realizó una valoración política de los últimos años del país. “La Argentina no terminó como Venezuela gracias al cambio que impulsó Mauricio Macri y profundizó Javier Milei”, afirmó, al tiempo que remarcó el respaldo ciudadano a su postura en materia de seguridad: “En Mar del Plata los vecinos eligieron contundentemente: que el Estado los cuide a ellos, no a los chorros; que los liberen a ellos y no a los presos”.

El intendente recordó su gestión previa junto a Montenegro en zonas conflictivas de la ciudad. “Yo di la misma pelea codo a codo en la zona roja, dando respuesta a una demanda de más de 30 años”, señaló.

Finalmente, Neme fue categórico respecto de las personas que, según indicó, ocupan espacios públicos o realizan prácticas extorsivas. “Los trapitos que están en la calle extorsionando y los ocupas de terrenos y casas son delincuentes. Los chicos que van a la escuela, las madres y las abuelas no tienen por qué convivir con ellos”, afirmó.

En ese sentido, ratificó la continuidad de la política municipal de seguridad: “Nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que empezamos hace seis años: defender al vecino, sostener el orden y hacernos cargo”.