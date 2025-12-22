Tras 17 años sin salir campeón, el Club Atlético Quilmes se consagró campeón del Torneo Clausura y posteriormente campeón anual, tras ganarle la final a Atlético Mar del Plata, campeón del Torneo Apertura.

A partir de ello, Agustín Neme, intendente de General Pueyrredon, recibió al super campeón a modo de reconocimiento por los objetivos alcanzados.

En el encuentro del cual participaron los jugadores, cuerpo técnico y comisión directiva, entre ellos Marcelo Jiménez (presidente del club), no faltaron las fotos con las copas, y la entrega de una camiseta con el apellido del intendente.

