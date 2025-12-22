Neme recibió a los súper campeones
El intendente de General Pueyrredon recibió al "Cervecero" que se consagró campeón anual de la Liga Marplatense de Fútbol.
Tras 17 años sin salir campeón, el Club Atlético Quilmes se consagró campeón del Torneo Clausura y posteriormente campeón anual, tras ganarle la final a Atlético Mar del Plata, campeón del Torneo Apertura.
A partir de ello, Agustín Neme, intendente de General Pueyrredon, recibió al super campeón a modo de reconocimiento por los objetivos alcanzados.
En el encuentro del cual participaron los jugadores, cuerpo técnico y comisión directiva, entre ellos Marcelo Jiménez (presidente del club), no faltaron las fotos con las copas, y la entrega de una camiseta con el apellido del intendente.
