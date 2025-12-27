El intendente Agustín Neme reafirmó que el orden del espacio público continuará siendo “una prioridad” de su gestión, según un mensaje publicado hoy en sus redes sociales acompañado de un editado con acciones protagonizadas por la Patrulla Municipal.

Ads

“Hoy, con el mismo compromiso, se profundiza el trabajo sobre las plazas, los juegos y la basura”, manifestó el jefe comunal en su mensaje, manteniendo el tono anclado en la seguridad del ex jefe comunal Guillermo Montenegro.

Desde el inicio, el orden del espacio público fue una prioridad.

Hoy, con el mismo compromiso, se profundiza el trabajo sobre las plazas, los juegos y la basura.

Siempre del lado del orden del espacio público.

Siempre del lado de los vecinos. pic.twitter.com/YxxKjWj9Yp — Agustin Neme (@agustin_neme) December 27, 2025

Según expresó, desde el inicio de su administración el ordenamiento del espacio público es un eje central, y las acciones actuales buscan consolidar ese rumbo mediante intervenciones sostenidas y una mayor presencia operativa en los sectores más concurridos.

Ads

“Siempre del lado del orden del espacio público. Siempre del lado de los vecinos”, concluyó el mensaje de Neme, que logró inmediatas réplicas en las redes sociales, entre quienes se manifestaron a favor y en contra.

Puede interesarte

Ads