El concejal de AM-MDF, Gustavo Pulti, dijo que el intendente expresó "un extendido discurso celebrando cada una de sus decisiones para el abandono de Mar del Plata". "Sin plan, sin logro y con el ataque violento de los libertarios, omitió la necesaria convocatoria a todos los sectores sociales y políticos para reconstruir una agenda de soluciones para los marplatenses", afirmó.

En ese sentido, el concejal de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro Gustavo Pulti dijo que "en la apertura de sesiones ordinarias, el intendente Neme protagonizó una increíble celebración del abandono".

El concejal planteó que "en lugar de convocar a todos los sectores sociales y políticos a construir una agenda de soluciones para los marplatenses, expuso un decálogo de eslóganes ya repetidos de la retórica libertaria".

"El intendente habla de un supuesto 'modelo marplatense' de gestión que nadie vio pero termina parafraseando a Donald Trump y habla de "Hacer grande a Mar del Plata de nuevo. Nos resulta insólito", afirmó.

El ex intendente remarcó que "no escuchamos ningún plan, ningún logro y mucho ataque. cuando lo que necesitan los vecinos son respuestas para los enormes problemas que tienen todos los días".

"Como si fuera poco, atacó al gobernador en lugar de impulsar un trabajo responsable en conjunto que les sirva a los vecinos, como hacen los intendentes de todas las ciudades, incluso las del mismo partido que el intendente Neme que priorizan los intereses de sus vecinos por sobre la pelea partidaria", agregó.

A su vez, el concejal señaló que "hoy hay tres tasas donde había una. Sin embargo, Neme habla de previsibilidad mientras los vecinos no saben cuando llegará la tasa de alumbrado en la factura de EDEA, cuanto costará ese contrato para todos los contribuyentes ni cuanto comenzaran a pagar por ese servicio".

Por último, Gustavo Pulti aseguró que "vamos a insistir en nuestra exhortación a poner los pies sobre la tierra, ocuparse de las cosas y trabajar en la agenda de soluciones que necesita Mar del Plata".