El Ejecutivo municipal confirmó este jueves una serie de cambios en áreas sensibles de la gestión, en el marco de la reorganización política que se abrió tras los movimientos en el Concejo Deliberante. La intención oficial es llegar a la temporada con un gabinete “armado y en funcionamiento”, mientras distintos sectores del oficialismo y la UCR manifestaron su disposición a acompañar esta nueva etapa.

Uno de los nombramientos más relevantes es el de Guillermo Volponi, concejal del PRO con mandato recientemente finalizado, quien fue convocado para hacerse cargo de la Secretaría de Producción, luego de que Fernando Muro dejara el área para asumir su banca legislativa.

También se definieron reemplazos en la estructura interna del Ejecutivo. Liliana Piccolo, dirigente del PRO y hasta ahora directora general de la Secretaría Privada, ocupará la banca que dejó vacante Agustín Neme al asumir como jefe comunal. En su lugar dentro del Ejecutivo asumirá Juan Tonto, quien se desempeñaba como secretario del bloque Vamos Juntos.

En paralelo, la reconfiguración avanzó sobre áreas sociales. Tras la vuelta de Vilma Baragiola al Concejo Deliberante, la Secretaría de Desarrollo Social quedará a cargo de Guillermo Schutrumpf, proveniente del bloque radical. La designación fue consensuada para garantizar continuidad administrativa y operativa en un área considerada crítica.

Por otra parte, el área de Inspección General también tendrá cambios. Marcelo Cardoso, quien fue electo concejal en las elecciones de septiembre y ocupó la subsecretaría hasta ahora, asumió su banca legislativa. Su lugar en el área de control municipal será ocupado por Cristian Beltrán, quien tomará las riendas de los operativos y la fiscalización urbana.

Con esta reconfiguración, la gestión de Neme busca consolidar un gabinete estable de cara a la temporada de verano y ordenar el esquema político interno tras el movimiento simultáneo de funcionarios y concejales. La expectativa en el oficialismo es que esta nueva estructura permita sostener el ritmo de gestión en los primeros meses de administración.