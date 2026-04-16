El intendente Agustín Neme afirmó hoy que el operativo realizado durante la madrugada en la Playa Bristol permitió avanzar en la recuperación del espacio público, tras la demolición de más de 170 estructuras ilegales, en el marco de una intervención judicial y con un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y áreas municipales.

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A través de su cuenta en la red social X, el jefe comunal sostuvo: “Lo que durante años fue una ocupación ilegal, hoy empieza a ser parte del pasado”.

En ese sentido, recordó que en octubre de 2024 el intendente Guillermo Montenegro “impulsó la denuncia por la usurpación y el uso indebido de un espacio público clave de la ciudad”, y destacó que “con la intervención de la Justicia Federal se avanzó con una orden de allanamiento que permitió actuar”.

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Sobre el procedimiento, detalló: “Durante la madrugada, bajo la lluvia y con un operativo coordinado pocas veces visto, se llevó adelante la demolición de más de 170 estructuras instaladas ilegalmente en la Playa Bristol”.

Asimismo, precisó que “trabajaron en conjunto más de 100 prefectos, 150 efectivos policiales y cerca de 100 agentes municipales de Seguridad, EMSUR, EMVIAL, Inspección General, y SAME, con maquinaria pesada y presencia en todo el predio”.

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Finalmente, Neme remarcó el alcance de la intervención: “Esto no es solo un operativo: es saldar una deuda histórica. Recuperar la Bristol es devolverles a los vecinos, a los turistas y a la ciudad un lugar que es de todos”.