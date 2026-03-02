En su debut institucional ante el Concejo Deliberante, el intendente Agustín Neme abrió el 111° período de sesiones ordinarias con un discurso marcado por tres ejes centrales: empleo privado, orden en el espacio público y respaldo explícito a las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Desde el recinto, Neme aseguró que la ciudad atraviesa “la tasa de desempleo más baja de su historia para un último trimestre”, con un 6,8% al cierre de 2025, y sostuvo que Mar del Plata dejó atrás el modelo de ciudad estacional para convertirse en “productiva e industrial”.

“No se festeja, se continúa”, afirmó, al destacar que más del 90% del empleo local es privado y reivindicar medidas como las Habilitaciones Express, la eliminación de más de 320 tributos municipales y el anuncio de un RIGI Municipal para incentivar inversiones.

En un tramo político del discurso, Neme felicitó públicamente al presidente Javier Milei por la reforma laboral y respaldó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

“El sector privado no es un enemigo, es un aliado”, remarcó, al tiempo que apuntó contra lo que definió como “garantismo” en materia de seguridad.

El intendente dedicó buena parte de su mensaje a la seguridad. Defendió el accionar de la Patrulla Municipal, anunció la incorporación de un cuerpo motorizado y confirmó que continuarán los operativos contra cuidacoches y motoqueros que realicen convocatorias ilegales.

Además, adelantó que junto al Ministerio de Seguridad de la Nación buscarán expulsar de la ciudad a personas que ejerzan actividades ilegales y no tengan domicilio en Mar del Plata.

Entre los principales anuncios, el intendente confirmó el avance del Parque Industrial II, que sumará 164 nuevas hectáreas para el desarrollo productivo, y la intervención integral de la peatonal San Martín.

También anticipó la finalización y puesta en marcha del CEMA Batán, la construcción de nuevos Centros de Atención Primaria de la Salud, el objetivo de alcanzar el 100% del parque lumínico con tecnología LED en toda la ciudad y la ampliación de los equipos de bacheo, junto con la continuidad del plan sostenido para erradicar microbasurales en distintos barrios.

También destacó que el sistema educativo municipal contará en 2026 con más de $55.000 millones de presupuesto y recordó que 3 de cada 10 alumnos de escuelas públicas del distrito pertenecen al sistema municipal.

Sobre el cierre, Neme buscó consolidar su impronta política y convocó a acompañar el “modelo Mar del Plata”, al que definió como un esquema de gestión basado en previsibilidad, orden y alianza con el sector privado.

“Mar del Plata no tiene techo. Vamos a seguir haciendo grande la ciudad”, concluyó antes de dejar formalmente inaugurado el período legislativo 2026.