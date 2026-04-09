Más de 700 emprendedores participaron de la segunda edición de Entrenamiento Nube Mar del Plata, organizada por Tiendanube junto a la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado del Municipio, en una jornada gratuita de capacitación, networking y tecnología realizada en el Hotel Sheraton. En ese sentido, el intendente Agustín Neme resaltó que “cada vez más marplatenses se animan a emprender y a llevar su negocio al siguiente nivel”.

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El encuentro ofreció un espacio de formación donde expertos y referentes del sector compartieron herramientas clave sobre comercio electrónico, redes sociales, inteligencia artificial y estrategias para escalar ventas en el contexto actual del retail nacional.

Durante la apertura, Neme destacó que “el año pasado fueron más de 600 personas y este año somos todavía más. Y eso no es casualidad, habla de algo que está pasando en la ciudad: cada vez más marplatenses se animan a emprender, a crecer y a llevar su negocio al siguiente nivel. Porque hoy vender ya no tiene límites geográficos; hoy una idea que nace en Mar del Plata puede venderle a todo el país”.

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Por su parte, el gerente general de Tiendanube en Argentina, Franco Radavero, subrayó la importancia de sostener este tipo de iniciativas en la ciudad y afirmó: “Nuestra misión es que cada marca, sin importar su tamaño, pueda aprovechar las ventajas del comercio electrónico para derribar barreras y escalar sus ventas. Volvemos a Mar del Plata convencidos de que la tecnología y la formación son los motores que permiten a los negocios locales competir y ganar”.

La agenda incluyó cuatro bloques de contenido práctico centrados en el desarrollo del negocio, la automatización de procesos, el uso del ecosistema Tiendanube y la implementación de agentes inteligentes para atención al cliente y creación de contenido, además de la presentación de casos de éxito locales como Aire Molino, Zizou Mates, Contentina y Asaparri, que compartieron sus experiencias en ventas online.

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El evento finalizó con un espacio de networking que permitió a los asistentes vincularse con especialistas de la plataforma y otros emprendedores de la ciudad.