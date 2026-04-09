Neme: “Cada vez más marplatenses se animan a emprender y a llevar su negocio al siguiente nivel”
El intendente destacó la realización en Mar del Plata de la segunda edición de Entrenamiento Nube. Contó con la participación de más de 700 emprendedores,
Más de 700 emprendedores participaron de la segunda edición de Entrenamiento Nube Mar del Plata, organizada por Tiendanube junto a la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado del Municipio, en una jornada gratuita de capacitación, networking y tecnología realizada en el Hotel Sheraton. En ese sentido, el intendente Agustín Neme resaltó que “cada vez más marplatenses se animan a emprender y a llevar su negocio al siguiente nivel”.
El encuentro ofreció un espacio de formación donde expertos y referentes del sector compartieron herramientas clave sobre comercio electrónico, redes sociales, inteligencia artificial y estrategias para escalar ventas en el contexto actual del retail nacional.
Durante la apertura, Neme destacó que “el año pasado fueron más de 600 personas y este año somos todavía más. Y eso no es casualidad, habla de algo que está pasando en la ciudad: cada vez más marplatenses se animan a emprender, a crecer y a llevar su negocio al siguiente nivel. Porque hoy vender ya no tiene límites geográficos; hoy una idea que nace en Mar del Plata puede venderle a todo el país”.
Por su parte, el gerente general de Tiendanube en Argentina, Franco Radavero, subrayó la importancia de sostener este tipo de iniciativas en la ciudad y afirmó: “Nuestra misión es que cada marca, sin importar su tamaño, pueda aprovechar las ventajas del comercio electrónico para derribar barreras y escalar sus ventas. Volvemos a Mar del Plata convencidos de que la tecnología y la formación son los motores que permiten a los negocios locales competir y ganar”.
La agenda incluyó cuatro bloques de contenido práctico centrados en el desarrollo del negocio, la automatización de procesos, el uso del ecosistema Tiendanube y la implementación de agentes inteligentes para atención al cliente y creación de contenido, además de la presentación de casos de éxito locales como Aire Molino, Zizou Mates, Contentina y Asaparri, que compartieron sus experiencias en ventas online.
El evento finalizó con un espacio de networking que permitió a los asistentes vincularse con especialistas de la plataforma y otros emprendedores de la ciudad.
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