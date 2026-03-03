El intendente de General Pueyrredón, Agustín Neme, participó este martes del acto oficial de inicio del Ciclo Lectivo 2026, que se llevó a cabo en la Escuela Primaria Municipal Nº12 Participación y Solidaridad>, ubicada en Bernardo de Irigoyen 4951. La ceremonia reunió a directivos, docentes, auxiliares, familias y alumnos que comenzaron un nuevo año escolar.

Ads

Puede interesarte

Durante su mensaje, el jefe comunal agradeció especialmente a la comunidad educativa y destacó el rol central de los estudiantes. “Para mí es un honor y un placer estar hoy acá acompañándolos. Gracias a los directivos, a los profes, a las maestras, al equipo no docente y a las familias, pero principalmente a los chicos, que son los protagonistas”, expresó.

Neme recordó sus propios primeros días de clases y habló de la emoción que implica el regreso a la escuela: “Es un día especial, el de la mochila, la cartuchera, la carpeta, volver a ver a ese profe, a los compañeros. La escuela es un lugar fundamental para ustedes y para las familias”.

Ads

En ese sentido, remarcó que el ámbito escolar no solo es un espacio de aprendizaje académico, sino también de crecimiento personal. “A la escuela se viene a aprender, pero también a divertirse, a hacer amigos, a conocer nuevas personas. Y también a equivocarse. No tengan miedo a equivocarse, porque muchas veces es ahí donde más aprendemos”, sostuvo.

El intendente alentó a los alumnos a pedir ayuda cuando algo se les dificulte y a disfrutar del año que comienza. “Nada es fácil en la vida, pero disfruten. Disfruten de la escuela, de los amigos, de los docentes, de la familia. Va a ser un año con muchas actividades y también con el Mundial, que los futboleros vamos a disfrutar”, comentó en tono distendido.

Ads

Sobre el cierre, Neme dejó un mensaje cercano: “Les deseo de corazón que tengan un hermoso año. Más allá de que soy el intendente, soy Agustín y estoy para lo que necesiten, salvo para algunas materias en las que no era muy bueno”, bromeó. Y reafirmó su compromiso de acompañar a la comunidad educativa durante todo el ciclo 2026.