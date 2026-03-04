Desde la zona, el comunicador informará sobre el desarrollo de la situación y la escalada militar que mantiene en alerta a gran parte del mundo.

Castro es una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino. Actualmente conduce el noticiero Telenoche en eltrece y también realiza el programa “El Corresponsal” en TN, además de su ciclo radial “Vamos Rivadavia” en Radio Rivadavia.

Nacido el 5 de abril de 1955 en San Martín, provincia de Buenos Aires, Castro además de periodista es médico neurólogo, escritor y analista político, con una extensa trayectoria en radio y televisión. A lo largo de su carrera realizó coberturas internacionales y fue distinguido con diversos premios, entre ellos varios Martín Fierro y el Konex de Platino.



Ahora, en medio de un escenario de fuerte tensión en Medio Oriente, el periodista se trasladará a la región para informar en vivo y contar de primera mano cómo evoluciona el conflicto y cuáles pueden ser sus consecuencias a nivel global.

