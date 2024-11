Nelson Carranza nació en septiembre de 1971 en Uruguay y en 1975 sus papás decidieron instalarse en Rosario, Argentina.

Hincha del club Rosario Central. Allí vivió, estudió y ya adulto, tomó la decisión de mudarse a Mar del Plata, donde formó su familia y se desarrolló profesionalmente como productor de espectáculos.

En el año 2015 -en el barrio de La Perla- inauguró su primer local para bandas rockeras: El Insurgente, lo que hizo se involucrara más en el mundo de la música.

Tres años después y con todo el empuje que pedía el mundo del rock, inauguró Wolfgang teatro-bar. Desde ahí afianza la actividad, tanto teatral como musical convocando a artistas de primer nivel.

En febrero de 2022, crea la productora Wolfgang Producciones, dando apertura a ese ciclo con el gran Lito Nebbia convirtiéndose en el impulsor.

Hoy por hoy, Nelson continúa trabajando en la producción de reconocidos artistas del rock en diferentes puntos del país. Por todo esto me pareció muy interesante convocarlo a dividir por letras su +Chance!

+ = Cuál es tu lado más positivo / Las ganas de hacer, de estar en movimiento, que otras cosas se muevan, que se produzcan cambios. Lo principal es tener la motivación luego aparecen las herramientas que permiten lograr el objetivo.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? / Desde muy joven estuve conectado con la música. Por un lado, yendo a ver a las bandas o a los artistas que me gustaban de chico. Aprendí a tocar la guitarra, tocaba en la iglesia de mí barrio junto a mis amigos. Luego la vida me fue llevando por otros lados, otras actividades. Cuando mí hijo nace y vengo a vivir a Mar del Plata, no conocía a nadie y no sabía bien a qué me iba a dedicar, en ese momento hacía algo totalmente distinto. Alquilo un espacio que se llamó El Insurgente donde tocaban muchas bandas de estilos diversos. Fui aprendiendo de otro tipo de tarea relacionado con la música, el armado del espacio para que cada show, con su estilo, saliera perfecto: sonido, publicidad, difusión, gestionar…

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Voy donde la vida me empuje, donde la vida me provoque tratando de dar respuestas a cada nuevo desafío.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Lo hice. Cuando nace mí hijo Simón. Dejo toda mí vida en Rosario para poder estar con él. Fue empezar de cero tanto en lo personal como en lo laboral y fue la mejor decisión que tomé. Actualmente pienso, tengo la idea latente de armar una motorhome, agarrar el mate, al perro e irme a recorrer el país.

N = ¿Nunca le dirías si a qué? / Nunca le diría que si a nada que provoque directamente o indirectamente dolor a otra persona.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / La permanente conexión con mí mundo interno, con lo profundo me alimenta, me equilibra espiritual y emocionalmente.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Si, porque la muerte no es más que una mudanza. Cuando uno muere ya es parte del universo.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.