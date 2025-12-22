Mar del Plata tendrá este lunes 22 de diciembre una jornada con tiempo estable y sin alertas, según el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 24°C, con un ambiente templado a cálido durante la tarde.

Durante la mañana se espera neblina, mientras que por la tarde y la noche el cielo estará mayormente nublado. En cuanto a las lluvias, la probabilidad de precipitaciones será nula durante el día, con apenas 0 a 10% hacia la noche, por lo que no se anticipan lluvias significativas.

El viento será leve a moderado, con intensidades de 7 a 22 km/h, predominando del sector sur por la mañana, rotando al sudeste por la tarde y al norte hacia la noche, sin ráfagas destacadas.

