Neblina matinal y tarde templada: así arranca la semana en Mar del Plata
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 24 grados.
Mar del Plata tendrá este lunes 22 de diciembre una jornada con tiempo estable y sin alertas, según el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 24°C, con un ambiente templado a cálido durante la tarde.
Durante la mañana se espera neblina, mientras que por la tarde y la noche el cielo estará mayormente nublado. En cuanto a las lluvias, la probabilidad de precipitaciones será nula durante el día, con apenas 0 a 10% hacia la noche, por lo que no se anticipan lluvias significativas.
El viento será leve a moderado, con intensidades de 7 a 22 km/h, predominando del sector sur por la mañana, rotando al sudeste por la tarde y al norte hacia la noche, sin ráfagas destacadas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión