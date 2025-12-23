Con el objetivo de garantizar la atención ante emergencias y mantener operativas las áreas esenciales durante las celebraciones de Navidad el municipio compartió el esquema de funcionamiento de los servicios municipales para el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre.

En materia de salud, permanecerán abiertos distintos centros de atención primaria en horarios reducidos, mientras que las urgencias estarán cubiertas las 24 horas a través del SAME (107) y la línea gratuita de salud mental 109. Desde el Municipio recordaron que ante cualquier situación crítica se debe priorizar el uso de estos canales.

La Secretaría de Seguridad trabajará con guardias mínimas y de urgencia mediante el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y Defensa Civil (103). En casos de emergencia, los vecinos podrán comunicarse al 911. Además, el servicio de seguridad en playas funcionará con normalidad, de 8 a 20.

En cuanto a la higiene urbana, el EMSUR precisó que el miércoles 24 habrá recolección diurna de residuos a partir de las 6 de la mañana, mientras que el jueves 25 el servicio se prestará en horario nocturno, desde las 20.

Los cementerios también tendrán horarios especiales. El Cementerio Parque abrirá el miércoles 24 de 7 a 17.30, con atención administrativa por la mañana, mientras que el jueves 25 solo habrá atención para consultas. En el Cementerio Loma, la administración funcionará ambos días de 8 a 13, con accesos habilitados en horarios diferenciados.

Por su parte, Desarrollo Social mantendrá guardias permanentes: la línea 102 para niñez en riesgo estará disponible las 24 horas, al igual que el 144 para casos de violencia de género. Para personas en situación de calle, se podrá llamar al 147 (opción 5) o al parador Las Américas. Finalmente, OSSE sostendrá guardias operativas en agua y cloacas, con atención telefónica y por WhatsApp.