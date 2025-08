En medio de un nuevo escándalo mediático, la modelo uruguaya Natasha Rey publicó en sus redes sociales un video íntimo que, según ella, habría sido enviado por Mauro Icardi.



En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se distingue a un hombre desnudo con tatuajes coincidentes con los del futbolista. La publicación se dio luego de varios días de tensión, en los que Rey había advertido que tenía pruebas para mostrar.



Finalmente, este miércoles cumplió su promesa y compartió el contenido en sus historias de Instagram. Aunque luego lo eliminó, el video ya se había replicado en otras plataformas. En un extenso descargo, Natasha explicó sus motivos: “No es por fama. Yo también soy mamá y me rompieron la pareja. Jamás me metería con el marido de nadie. Nunca le cagué la vida a nadie”. Además, aseguró que actuó movida por un sentido de justicia y que no se arrepiente. La modelo había contado días atrás que Icardi le enviaba mensajes mientras estaba en pareja con China Suárez. Frente a esto, el jugador del Galatasaray negó cualquier vínculo y dejó entrever que podría iniciar acciones legales.



VIDEO: https://www.instagram.com/p/DMfPMYKstFX/

