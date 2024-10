Natalia Carolina Álvarez nació en octubre de 1975 en Berisso, provincia de Buenos Aires. Casada hace 30 años, tiene tres hijos de 28, 25 y 12 años y es Vecina Destacada de Mar del Plata.

Estudió diseño de modas y técnica en administración de empresas. Diplomada en marketing estratégico de productos y servicios de lujo por el IE businnes de Madrid.

Es editora de revistas, directora de Style Contenidos y de High Style Management agencia de modelos y talentos.

Natalia también es conductora de TV y productora del programa Style con dos Martín Fierro como mejor conductora y mejor programa.

Productora de desfiles para diseñadores, empresas e instituciones y desde hace 9 años es jurado oficial de los premios Estrella de Mar.

Por todo esto me pareció muy interesante convocarla a dividir por letras su +Chance!

+ = Cuál es tu lado más positivo / Mi lado más positivo es que veo una oportunidad en la adversidad. Siempre que se me presenta algo como si fuera negativo, pienso y siento que Dios me está protegiendo de algo. Lejos de frustrarme me potencia aún más... y creo que esa es una de mis fortalezas: nunca bajar los brazos, aún cuando lo que suceda no es lo que esperaba o deseaba.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Mi vocación se despertó a los 25 años. La vida me puso como directora de una revista en la ciudad de La Plata, lo asumí como un desafío y luego fue lo mejor que podría haberme pasado. Me encontré con dos herramientas de trabajo que me hacen feliz: la imagen y la comunicación. Desde aquel día hasta hoy nunca dejé de trabajar en la comunicación estratégica.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Voy camino a comenzar la segunda mitad de mi vida -el próximo año cumplo 50 años- y vengo reflexionando hacia donde quiero ir justamente!! Deseo trabajar con propósito, que cada una de mis acciones dejen valor y sean sustentables, para mí y para quienes lo reciben. El próximo año Style Magazine cumple 20 años y también sé que será un punto de inflexión para nuevos rumbos. En lo personal seguir disfrutando del crecimiento de mis hijos, sus elecciones de vida y de mi marido como hace 30 años.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Si y lo hice, cuando tenía 18 años dejé mi ciudad, mi familia, mis amigos, me casé y me fui a vivir a Dolores -a 200 km de mi Berisso natal-. Comencé una vida totalmente nueva y no me arrepiento. Cuando vine a Mar del Plata sin amigos, familia, trabajo, solo mi marido, mis hijos y mi madre, pude construir un presente soñado en una ciudad de la que siento que fui parte en otras vidas.

N = ¿Nunca le dirías Sí a qué? / Nunca le diría que Sí a una propuesta de trabajo que no vaya con mis valores, a una relación de cualquier índole (laboral, de amistad, de pareja) donde me falten el respeto o me maltraten, física o verbalmente... donde sienta que no puedo ser yo misma. Nunca le diría que sí a ir en contra de mis principios.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / Soy católica, creo en Dios, en la Virgen María y en el poder de la oración. Rezo y me conecto todos los días con este Dios todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aún así respeto el culto a otras religiones y creencias, y me provoca interés, con lo cual hace un tiempo medito a menudo.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Justamente es un tema que por mi convicción religiosa me provoca dudas. Pero si suponemos que hay otras vidas y pudiera volver, me gustaría tener talento para ser una persona influyente en el mundo en materia de empoderamiento y trabajo social. Tener el poder de trabajar por la paz y la sostenibilidad de un planeta que está lastimado y agonizando: ser instrumento de cambio, aunque hoy solo sea una gota en en la orilla de un océano.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.