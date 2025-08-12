El martes, nuevamente los marplatenses serán protagonistas en los Juegos Panamericanos Junior que se están desarrollando en Asunción y donde, hasta el momento han podido cosechar una medalla de bronce y otra de plata, con una más que sumará el squash aunque falta definir de que color será.

En ese sentido, Segundo Portabales protagonizará uno de los eventos destacados del día porque disputará las semifinales del cuadro individual de Squash desde las 11 de la mañana enfrentándose con el colombiano Juan Irisarri. En caso de ganar, jugará la final desde las 19 y sino, se quedará con el bronce.

Por la mañana, serán las instancias clasificatorias de la natación donde Lucía Gauna volverá al agua para los 100 metros libres, pero también en los 100 espalda, Ulises Saravia y Matías Chaillou compartirán batería buscando el pasaje a la final. Además, habrá posta 4x100 combinados mixtos.

Pasado el mediodía, se jugará el último partido de fase regular para la Selección Argentina de Voley Femenina que tiene a la armadora marplatense Juana Giardini. Luego del gran triunfo ante el local, podrán quedarse con el primer puesto del grupo ante Costa Rica.

CRONOGRAMA - Martes 12 de agosto

9.11 hs - Natación - 100 metros libre - Serie 4 - Lucía Gauna

10.06 hs. - Natación - 100 metros espalda - Serie 3 - Ulises Saravia y Matías Chaillou

11 hs. - Squash - Semifinal masculina - Segundo Portabales vs. Juan Irisarri (COL)

11.02 hs. - Natación - 4x100 combinados mixto - Serie 1 - Ulises Saravia y Lucía Gauna

14 hs. - Voley Femenino - Fase Regular - Argentina vs. Costa Rica - Juana Giardini