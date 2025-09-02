La marplatense Natacha Anahí Castaño tuvo una gran performance en el Campeonato Sudamericano de Maratón, disputado este domingo 31 de agosto en Asunción (Paraguay), donde finalizó en el cuarto puesto de la clasificación femenina.

Castaño completó el exigente recorrido en 2h50m53s, quedando a las puertas del podio en una jornada marcada por el calor y la humedad, condiciones que hicieron aún más dura la competencia. La ganadora fue la peruana Deysi Castro-Huamán, con un registro de 2h43m40s, seguida por la ecuatoriana Rosa Alva Chacha (2h45m10s) y la local María Fátima Vázquez, que se llevó la medalla de bronce con 2h50m36s.

En la rama masculina, el argentino Daniel Oscar Penta, subcampeón nacional en Santa Rosa, se ubicó noveno con un tiempo de 2h29m52s. La victoria quedó en manos del referente paraguayo Derlys Ramón Ayala, quien sumó su tercer título sudamericano tras ganar en Buenos Aires 2019 y Asunción 2022, marcando 2h21m02s. Lo acompañaron en el podio el ecuatoriano Fernando Ramiro Moreno (2h22m03s) y el brasileño José Marcio Leao da Silva (2h24m11s).

La otra representante argentina en damas, Carolina Mellao de García, campeona nacional 2024, no pudo completar la prueba.

Con este resultado, Natacha Castaño confirma su proyección internacional en una competencia exigente y donde el clima fue un condicionante.

