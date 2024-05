Vecinos de Plaza Rocha volvieron a manifestarse ante la venta de drogas y la oferta sexual que sufren en el barrio, pese a que existe una ordenanza que movilizó la zona roja de ese sector de la ciudad.

La movilización fue este jueves en donde señalaron que el problema no es ni la xenofobia, ni la transfobia ni la homofobia, sino la venta de estupefacientes constante.



Con respecto a la problemática que viven los vecinos de la estación ferroautomotora, el intendente Guillermo Montenegro brindó una conferencia de prensa este viernes y expresó: "La situación objetivamente es distinta en cuanto a la cantidad de procedimientos y de cosas que nosotros estamos viendo pero el problema para el vecino sigue existiendo. Con lo cual, uno lo evalúa con las estadísticas porque sirven para ordenar el trabajo y dar respuesta. Estamos convencidos de que no pueden estar pasando por eso. En lo general, nos mantenemos firme en que vamos a seguir y por eso impulsamos una Ordenanza donde quedaba claro que esa actividad no se puede ejercer en la puerta de los marplatenses. Si tenemos que hacer una modificación más, la haremos".

A esto, el referente de la Seguridad del Municipio, Rodrigo Gonçalves indicó: "Entendemos y creemos que el pedido del vecino es geniuno. Por eso siempre los atendemos y tuvimos más de 120 reuniones con ellos. El jueves realizaron la movilización y nosotros no vamos a impedir que manifiesten su descontento. Los marplatenses quieren resultados inmediatos y para grandes problemas no las hay, pero estamos trabajando fuerte en proyectos a mediado y largo plazo".

"En lo urgente y en lo cotidiano, este jueves se cumplió el día 85 de operativos permanentes en toda esa zona. Tenemos la patrulla municipal apostada en el lugar, con refuerzos de Prefectura naval Argentina que durante los fines de semana nos dan un aporte importante en este sentido. Además, existe una comunicación fluída de todos los días con Fernando López, el comisario de la Primera. Él me manifestó que posee 2 vehículos para 10 manzanas. El abordaje del estado Municipal y el nacional con Prefectura y de la policía de la Provincia, es bastante importante", agregó.

Y a modo de conclusión, aclaró: “Hace tres días atrás me reuní por un allanamiento donde resultaron dos personas detenidas, cinco en simultáneo en relación con el narcomenudeo en esa zona. Le explicamos a los vecinos, no tienen por qué entender lo jurisdiccional, las leyes, las responsabilidades y de quienes son, sino que quieren respuestas pero nosotros tenemos limitaciones. Si puedo afirmar que la presencia del Estado está en esa zona, estamo trabajando y proyectando soluciones a futuro para poder corregir la situación que por suerte no es la misma que teníamos hace años atrás en cuanto a la oferta sexual”.