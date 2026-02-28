Nano Vaschetto analizó el juego en Gran Hermano
A pocos días del inicio de Gran Hermano Generación Dorada, los análisis sobre el juego ya empezaron afuera de la casa. Uno de los que opinó fue Nano Vaschetto, ex participante del reality, quien hizo su lectura sobre los primeros movimientos y las estrategias que empiezan a marcar tendencia.
Según Nano, la victimización puede transformarse en una herramienta clave dentro del juego. Como ejemplo mencionó el caso de Carmiña, quien tras enfrentarse con varios compañeros quedó aislada dentro de la casa. Esa situación, según explicó, generó empatía en el público y terminó beneficiándola en el afuera.
También se refirió a Manu, el ex novio de Zoe, que ingresó al reality con una fuerte carga negativa por los comentarios que ella había hecho previamente. Sin embargo, para Vaschetto, el participante logró revertir esa imagen. “Al mostrarse vulnerable generó empatía”, sostuvo, remarcando que fue uno de los jugadores que salió en la placa positiva y que hoy no está nominado gracias al respaldo del público.
En ese contexto, el ex GH también analizó la situación de Zoe. Consideró que, si bien en un primer momento tenía al público de su lado tras la separación, el escenario podría cambiar. Según su mirada, si ella ingresara a la casa, podría resultar más perjudicada que Manu, ya que su imagen estaría perdiendo fuerza mientras que la de él crece.
Con el juego recién comenzando, las estrategias y las lecturas externas empiezan a influir en la percepción del público, que será finalmente quien defina el destino de cada participante.
VIDEO: https://www.instagram.com/p/DVUAlx0DvFK/
