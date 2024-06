Después de consagrarse campeona panamericana siendo la goleadora del torneo con la Selección Argentina +40, la marplatense Nancy Knudsen está llevando adelante una serie de actividades buscando acercarse a su sueño de representar al país nuevamente pero ahora en el Campeonato Mundial que se realizará del 10 al 21 de octubre en Sudáfrica.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) la jugadora de CUDS habló sobre el trabajo que están realizando para llegar de la mejor manera al objetivo: "Entrenamos desde marzo y voy cada 15 días a Buenos Aires los domingos. Acá jugamos los sábados y viajo después pero más cercano al Mundial entrenaremos todos los domingos".

La Asociación Argentina de Hockey Masters es la encargada de la organización del propio seleccionado al que la delantera llegó sabiendo que sería difícil, pero se ganó un lugar: "para armar la Selección uno se inscribe y te postulas. Van de todo el país, cuando me agregaron al grupo, eran 50 jugadoras. Después con las concentraciones se van definiendo los equipos".

Los entrenamientos le dieron la oportunidad de mostrar sus características y por eso pudo estar en el Panamericano donde se coronaron campeonas y Nancy tuvo un papel preponderante: "la experiencia del Panamericano fue muy loca, jugar con la camiseta de la Selección es hermoso. Como torneo, jugas contra Estados Unidos, Canadá, Paraguay; te lleva a ver otro tipo de deporte y seguir aprendiendo".

Lejos de pensar que es sólo una etapa más dentro de su carrera sólo para divertirse, Knudsen lo tomó como una nueva oportunidad de crecer: "me desafió a entrenar, a hacer más de lo que hacía cuando jugaba. De los 8 goles que metí ninguno fue de desvío que siempre fue mi especialidad. Fue un desafío, la definición por penales también me pasó lo mismo, tiré lo dos penales que definieron el Panamericano".

A partir de la combinación entre su vocación docente y la necesidad de juntar dinero para estar en el Mundial, se le ocurrió hacer una Clínica durante las vacaciones de invierno abierta a todo aquél que quiera perfeccionarse: "me encanta enseñar, dirijo la Sub14 en el club y me encanta. Disfruto mucho de enseñar. En verano hice una academia y la llamo "la búsqueda del gol". Está enfocada en gente que quiera animarse a meter goles, tuve muy buena respuesta y en este caso lo haré el 20 de julio", anticipó. Será una jornada intensa donde se pasará por distintos temas importantes para el deportista: "está pensado para que dure tres horas. Habrá entrenamiento con un preparador físico y después ejercicios técnicos para delanteros, tips dentro del área y consejos que me han dado a mi. El cierre será con un coaching para trabajar la paciencia del delantero. Está abierto desde octava a mamis hockey, se hace en la villa de CUDS (La Josefa) pero es abierto a cualquier persona que haga hockey".

Nancy Knudsen demuestra que se puede seguir aprendiendo en todo momento y además, tiene un claro objetivo deportivo por delante que quiere cumplir y es representar al país en el deporte que ama al más alto nivel internacional.