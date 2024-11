En un contexto muy difícil para el patín argentino, el marplatense Nahuel Schelling decidió publicar en sus redes sociales, una renuncia a representar al país luego de recibir una sanción por parte de la Confederación Argentina de Patín (CAP). Además de dejar de lado su presente de Selección, fue muy crítico con la forma en la que se manejan los dirigentes y habló sobre amenazas para no hablar cuando estaba dentro del equipo.

Hoy en España, buscando una oportunidad importante a nivel internacional, el primer patinador olímpico de Argentina, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9): “Lastimosamente estamos pasando por una situación complicada en la Selección y en el patín en general. A mí me sancionaron porque luego del Mundial me vine a España a entrenar y a competir en Europa. Yo tomé esta decisión después del Mundial, me vine desde Italia y el problema se generó ahí porque los dirigentes querían que yo vuelva a Argentina y que después viaje para España”.

Recientemente se hizo oficial su sanción y eso llevó a que decida expresar lo que siente: “lo que salió en una nota es que me suspenden a mí del patín argentino. No puedo competir ni participar de ningún torneo en el que esté el Comité Nacional de Carreras”.

Su decisión de irse directamente a España tenía que ver con una chance latente que hoy no tiene en nuestra ciudad: “Quería tener una oportunidad en los torneos de Europa que es donde hay más nivel. Acá el deporte está mucho más profesionalizado. Nosotros en Argentina no estamos compitiendo, no estamos saliendo a torneos internacionales. Este año, por ejemplo, competimos en el Mundial sin tener ningún torneo previo, a veces es muy complicado para un deportista, porque estar todo el año sin competencias e ir después a un mundial con gente que compite durante todo el año entre ellos, la verdad que es una desventaja muy grande. Sé que el contexto del país no es el mejor ni el adecuado como para que ellos puedan ayudarme, traté de buscar la solución de mi parte, de lo que yo podía hacer y tuve la oportunidad de venir a España con un club para competir el próximo año. Si puedo entrenar y competir en Europa, sería lo ideal”.

No parece algo que estuviera fuera de lugar, pero de todas maneras le dieron una dura sanción: “Mi objetivo siempre va a ser potenciarme, tratar de ir buscando nuevos proyectos, como deportista uno siempre va a querer más. Siempre que corrí para la selección siempre traté de dejar lo mejor en la pista. Soy una persona que dentro de todo me gusta demostrar constantemente que puedo más. Esto también es un proyecto personal, pero también es algo para mi futuro como deportista. La verdad que yo no veo que esté mal apuntar a más”.

CRÍTICA DIRIGENCIAL

Los problemas en el patín argentino parecen estar presentes hace años, pero nadie puede hablar al respecto porque pierde su lugar. Ahora, Schelling sabiendo que no representará al país, contó lo que ha vivido: “El principal problema acá es cómo se manejan a la hora de gestionar los viajes. El tema del dinero está presente en todos los deportes y pasa que al estar el país en un contexto complicado, a veces es muy difícil conseguir los recursos para poder apoyar a ciertos deportes que no son tan conocidos. En nuestro deporte desgraciadamente pasa eso, al no ser tan profesional no recibe tanto apoyo, entonces es complicado. Estas cosas la verdad que atrasan mucho, porque si no están las condiciones para poder ayudarnos económicamente, yo creo que al menos está la idea de apoyar al deportista desde otro punto de vista”.

Lo que aclaró el marplatense es que a veces con la intención de ayudar alcanza y ni siquiera existe eso en los dirigentes: “no considero que los deportistas hagamos siempre todo bien, todo perfecto, pero considero que hay muchas veces que nosotros necesitamos una mano o que nos faciliten ciertas cosas que son posibles y por lo general se mira para otro lado o la gente que se beneficia de esto no apoya completamente. Nosotros no podemos cambiar mucho las cosas y a veces es una realidad con la que vivimos. Son muchos años que vienen pasando estas cosas y yo al estar ahí, también lo he vivido”.

La falta de profesionalidad dentro del Seleccionado Argentino es algo que Schelling criticó porque consideraba que algunas cuestiones básicas para apoyar a los deportistas se podrían haber hecho: “No siempre tiene que ser desde un aspecto económico. A veces se puede dar una mano a los deportistas en cosas que necesitan, que a veces no se priorizan. Es muy importante la salud mental de los deportistas y estando en una selección, por ejemplo, que no se trabaje con un psicólogo, que no tengamos un kinesiólogo, un masajista, son cosas que al ser una selección, representar a Argentina, son necesarias y nosotros como deportistas lo vemos a eso, pero no nos quejamos porque estamos acostumbrados a conformarnos. Muchas veces uno se queja y tiene problemas, o te sacan becas o el próximo torneo no estás. El deportista vive con miedo a eso. Ahora ya no tienen otra cosa que sacarme, al no estar en la selección y no poder competir en Argentina, siento que puedo hablar libremente, pero nos ha pasado muchas veces de que nos han dicho que por expresar disconformidad o por no tener una opinión similar a la que tienen ellos, nos sacan las becas o el próximo torneo no vamos. A veces es difícil, siendo deportista, convivir con eso”.

Por el momento, decide no competir más para el país a pesar de que la sanción también se lo impedirá, pero seguirá compitiendo haciendo experiencia en Europa y creciendo de manera individual: “Quiero seguir patinando. Fue una renuncia a la selección, o al menos hasta que pueda se puede acomodar todo esto”, finalizó.

Para cerrar ese capítulo decidió contar lo que vivió en todos estos años y que, por miedo, no lo había podido hacer antes.