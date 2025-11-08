Nahuel Santos es oriundo de Mar del Plata y ha construido una destacada trayectoria como cantante, compositor y productor musical. Sus primeros pasos en la música surgen en el Coro Soles, influenciado por su familia, especialmente por su madre, quien dirige un coro desde hace más de 35 años.

Con el tiempo, Nahuel ha compartido escenario con grandes artistas nacionales e internacionales como Ricardo Arjona, Chayanne, Abel Pintos, Ricardo Montaner y Pablo Alborán, consolidando su lugar en la escena musical. Además, es autor de composiciones importantes, como "Cien Años de Soledad" junto a Diego Torres, y ha realizado giras por México, Estados Unidos, Cuba y España.

Su labor y aporte a la música y la cultura fueron reconocidos por el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, que destacó su trayectoria a nivel nacional e internacional. Actualmente vive en Miami, desde donde sigue difundiendo su obra, especialmente con su reciente álbum Targo.

Este disco, producido por Gustavo Borner en California, representa una fusión entre la tradición del tango argentino y una mirada fresca e innovadora, reafirmando su compromiso con la evolución del género y la promoción de la cultura argentina en el mundo.

Ferviente defensor de su frase: “creo mucho en la intuición” hacen que siempre tenga presente la muy buena relacion que nos une y lo convoque a dividir por letras su +Chance!!

+ = Tu lado más positivo / Lo encuentro todos los días, en la búsqueda constante de mejorar. No sólo en la música y en lo que hago, sino también en lo personal: con mi familia, mis amigos, mi comunidad. Trato de mantenerme positivo porque sé que es la única forma de disfrutar y de avanzar.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Fue algo innato. De chico jugaba con los instrumentos que había en casa, y un día, en una Navidad, apareció un piano. Desde entonces todo fue juego y descubrimiento. Me conecté con la música desde niño, y esa conexión sigue viva hasta hoy.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / El mundo está difícil. Tengo amigos en distintos lugares y todos coincidimos en algo: necesitamos estar conectados. Tengo la suerte de dedicarme a algo que genera alegría, que mueve emociones. Por eso sigo cerca de la música: por mí, por mi familia, por mis amigos, por mi comunidad. Ojalá entendamos que las cosas verdaderamente importantes son las simples. Como decía Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.”

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Sí, muchas veces. Siempre fui cambiando, ajustando hábitos, buscando crecer y disfrutar más el camino. La música tiene momentos duros, de frustración. Yo pasé por varios, pero siempre volví al mismo rumbo. Todo lo que aprendí con la música terminó nutriendo otros proyectos.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A la indiferencia. Ser indiferente al otro, a lo que le pasa al que está al lado, es una forma cruel de vivir. Prefiero hacerme cargo de lo que sucede alrededor y aportar, aunque sea un granito de arena, para cambiarlo.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / No tengo religión, pero sí mucha fe. Nunca me identifiqué con una iglesia, pero creo profundamente en lo que no se puede controlar, en lo que se siente. Conecto desde el pensamiento, una oración, una canción o una palabra. Antes de subir al escenario o cuando necesito apoyo, busco en mis ángeles, los que ya no están pero siguen cerca. También me conecto a través del yoga, la meditación, o simplemente estando en la naturaleza: el campo, la montaña, el mar.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / No sé si hay otra vida. Prefiero vivir esta al cien por ciento, disfrutando e intentando dejar una huella positiva. Estamos de paso, y lo importante es ser conscientes de eso: que nuestra huella deje algo bueno para los que vienen detrás.

