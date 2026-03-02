El gendarme argentino Nahuel Gallo volvió esta madrugada a la Argentina luego de permanecer 448 días detenido en Venezuela.

El reencuentro fue emotivo. Vestido con uniforme verde oliva, Gallo abrazó a su hijo tras más de un año sin contacto. También estuvieron presentes la senadora nacional Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil

El efectivo había sido detenido en diciembre de 2024 por el régimen de Nicolás Maduro, acusado de espionaje. El Gobierno argentino reclamó su liberación ante organismos internacionales y confirmó su excarcelación el domingo por la tarde.

Tras su llegada, fue sometido a controles médicos y trasladado bajo un operativo especial.

