El gendarme Nahuel Gallo brindó huna conferencia de prensa en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional Argentina, luego de haber sido liberado tras permanecer 448 días detenido en Venezuela y regresar al país el lunes. Estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno y el jefe de la fuerza, Claudio Brilloni.

“Me encuentro bien de salud, gracias a Dios, estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad”, expresó Gallo, quien afirmó contar con “escasa información” sobre lo ocurrido durante su período de cautiverio.

El efectivo relató que desde el Estado venezolano le informaron que el Gobierno argentino había intercedido especialmente por su liberación. “Eramos de 35 nacionalidades, y el único al que tuvieron muy presente porque me han pedido fue a mí. El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, sino de bastante tortura psicológica”, sostuvo.

Asimismo, señaló que aún permanecen detenidos 24 extranjeros en ese establecimiento penitenciario. “Hay 24 extranjeros más en Rodeo 1 que están esperando ser liberados. Tuve la oportunidad de haber salido en libertad el domingo, con mucha incertidumbre. Ahí no te avisan adónde vas a ir, es cuestión de momentos y días”, indicó.

Gallo destacó el impacto emocional del encierro y el aislamiento: “Gracias a Dios, mi fortaleza mental y pensar en mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado y que te acusen de delitos que no vienen al caso”.

En ese marco, pidió no desatender la situación del país caribeño al remarcar que “no hay que olvidarse de Venezuela, que está en una transición. Los presos políticos están esperando ser liberados. He conocido a muchísimos venezolanos que me ayudaron, aunque sea con una media, porque los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas”.

También solicitó a los medios internacionales que mantengan la atención sobre el tema. “Yo sigo encerrado en mi mente: hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre. No me siento preparado para contar las atrocidades que hicieron”, manifestó.

Finalmente, agradeció a las instituciones y organismos internacionales que intervinieron en su repatriación y al Estado argentino. “No voy a dar nombres, solo digo a toda la Nación Argentina”, afirmó.

Fuente: con información de Noticias Argentinas