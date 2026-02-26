El gendarme argentino Nahuel Gallo abandonó la huelga de hambre que había iniciado el sábado, luego de comunicarse telefónicamente con su esposa, María Alexandra Gómez. El militar permanece detenido en Venezuela desde hace 445 días, tras ser arrestado el 8 de diciembre de 2024 cerca de la frontera con Colombia.

“Ya no está en huelga de hambre porque le dijeron que podía hablar conmigo”, afirmó Gómez en declaraciones a TN. La mujer explicó que la llamada se produjo mientras se encontraba en una entrevista radial.

“Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos libre, necesita estar con su familia”, expresó en un mensaje publicado en la red social X junto a una fotografía familiar.

En diálogo con el canal, Gómez relató: “Me llamó alrededor de las 10:00. Vi a Dios. Dios mío, gracias porque escuché su voz. De su boca me dijo que estaba bien, que estaba fuerte. Me preguntó por toda la familia, por el bebé (su hijo Víctor). Tenía muchas ganas de hablar con Víctor pero estaba en el jardín”.

Además, aseguró que su esposo le confirmó que había dejado la protesta: “Estaba fuerte, que ya había dejado la huelga de hambre. Ya no está la huelga de hambre porque le dijeron que se podía comunicar conmigo”.

La madre de Gómez y suegra del gendarme, Yalitza García, informó desde Venezuela que Gallo volvió a alimentarse con normalidad. “Nahuel se encuentra bien. Nahuel comió esta mañana, comió bastante, está muy fuerte y fuera de peligro”, señaló.

García agregó que continúa junto a otros familiares de detenidos frente al penal Rodeo I, en las afueras de Caracas, donde realizan vigilias y oraciones a la espera de la liberación de los presos políticos tras la amnistía aprobada por el Parlamento venezolano. “Hacemos una vigilia, una oración. Estamos siempre pendientes”, explicó.

“Las expectativas son muy grandes. Estamos todos pendientes de que salgan todos. Esperamos que en pocos días puedan salir. No me puedo ir. Tengo que quedarme”, concluyó.

Fuente: con información de TN